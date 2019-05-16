В ГИБДД прокомментировали ролик с задержанием байкера

В ГИБДД прокомментировали нашумевшее видео, за день собравшее десятки тысяч комментариев в социальных сетях. На кадрах зафиксировано жесткое задержание мотоциклиста дорожными полицейскими. Сразу несколько полицейских довольно грубо стаскивают мужчину в шлеме с байка. В какой-то момент срывают шлем, и человек бьется головой в стекло автомобиля. Многие комментаторы поведением инспекторов возмущены. И, как рассказали в полиции, инцидент произошел еще 10 мая во время профилактической операции "Мотоциклист". В 22.30 в Ленинском районе полицейские обнаружили в транспортном потоке мотоцикл SUZUKI. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, проехав между рядами машин. Он привлечен к административной ответственности. Оценка действий сотрудников в официальном комментарии ГИБДД не дается.