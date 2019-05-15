«Вести Пермь» - вечерний выпуск
Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:
- Нарушал правила и пытался скрыться. В ГИБДД прокомментировали скандальное видео задержания мотоциклиста.
- Пермь планирует обзавестись своим Сити. Кто и где собрался строить небоскребы?
- Время создавать комфортную среду. Кто получил шанс на участие в федеральной программе и что гарантируют участникам?
- Автобус отправили под воду. Для чего понадобилось топить транспорт в голубых Александровских озерах?
- «Щит России 2019». В ГТРК «Пермь» прошло первое собрание оргкомитета 22-го межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач.
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