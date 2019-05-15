Новое отделение поможет онкобольным
Новое онкологическое отделение открылось на территории 4-й городской клинической больницы. Раньше пациентам на процедуры приходилось ездить в Индустриальный район.
Дневной стационар рассчитан на 10 мест. Принимать пациентов тут будут в 2 смены. По соседству стационар круглосуточный. Каждая палата рассчитана на 2 или 4 койки, светло и комфортно. Самое главное - в каждой палате есть туалет и душевая кабина.
В отделение пациента будут направлять врачи онкодиспансера после первичного курса терапии.
Максим Мезенцев, главный врач Пермского краевого онкодиспансера: "Онкодиспансер проводит консилиум, где врачи определяют, каким образом оказать медицинскую помощь, и после пациент получит направление и попадет сюда в первичное онкологическое отделение».
Ставку делают на развитие ангеографической службы. В новом отделении будут лечить пациентов, которым проводится эндовакулярная терапия- хирургические вмешательства на кровеносных сосудах через кожу с помощью рентгена и специальных инструментов.
По плану на 2019 год в дневном стационаре нового отделения пройдут курсы химиотерапии более полутора тысяч пациентов из Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми.
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