Новое отделение поможет онкобольным

Новое онкологическое отделение открылось на территории 4-й городской клинической больницы. Раньше пациентам на процедуры приходилось ездить в Индустриальный район.

Дневной стационар рассчитан на 10 мест. Принимать пациентов тут будут в 2 смены. По соседству стационар круглосуточный. Каждая палата рассчитана на 2 или 4 койки, светло и комфортно. Самое главное - в каждой палате есть туалет и душевая кабина.

В отделение пациента будут направлять врачи онкодиспансера после первичного курса терапии.

Максим Мезенцев, главный врач Пермского краевого онкодиспансера: "Онкодиспансер проводит консилиум, где врачи определяют, каким образом оказать медицинскую помощь, и после пациент получит направление и попадет сюда в первичное онкологическое отделение».

Ставку делают на развитие ангеографической службы. В новом отделении будут лечить пациентов, которым проводится эндовакулярная терапия- хирургические вмешательства на кровеносных сосудах через кожу с помощью рентгена и специальных инструментов.

По плану на 2019 год в дневном стационаре нового отделения пройдут курсы химиотерапии более полутора тысяч пациентов из Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми.