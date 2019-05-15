Дети «Галактики» - серебряные призеры международного конкурса
В пермской музыкальной школе № 10 поздравили участников детского академического хора «Галактика». Дети стали серебряными призерами престижного международного конкурса, прошедшего в Екатеринбурге. В соревновании участвовали 2 тысячи юных голосов со всей страны. С победителями встретилась Светлана Бельская.
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