← В крае запустили летние речные трамвайчики
Дети «Галактики» - серебряные призеры международного конкурса →
Зарница: пермские школьники учатся защищать Родину
Пермский кадетский корпус принимает региональный этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Всю неделю участники будут состязаться по самым разным направлениям. С ребятами встретился Артем Казин.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В крае запустили летние речные трамвайчики
Пермские байкеры проверили здоровье
Возле Театра-Театра заработал городок Всероссийской студенческой весны
В Кунгурском районе высадили новый лес
Медаль для новорожденного
В Перми открыли новое онкологическое отделение
В Прикамье поддержали идею возрождения лесов
Ночью полностью перекроют движение на Чусовском мосту
Похолодание в крае продолжится
Прямое включение с открытия выставки «Строительство и архитектура»
Добавить комментарий: