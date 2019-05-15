В крае запустили летние речные трамвайчики

В Пермском крае запустили летние речные трамвайчики. Как сообщают в региональном министерстве транспорта, 15 мая на маршруте «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды» начнет работать перевозчик ООО «Мошево». Он будет осуществлять в весенне-летний период 4 рейса в неделю: среда, четверг, суббота и воскресенье. В сентябре и октябре число рейсов сократится до двух. С 17 мая этот же перевозчик начнет работать на маршруте «Березники – Быстрая – Березники» - 3 рейса в неделю: пятница, суббота, воскресенье.

С 15 мая перевозчик ИП Н.А. Кошкин будет осуществлять перевозки на маршруте «Сылва – Троица – Сылва»: до Быковки – ежедневно, до Троицы – 4 рейса

в неделю – среда, пятница, суббота, воскресенье).

с 16 мая перевозчик ООО «Кама-Трэвел» будет работать на маршруте «Пермь – Заречный – Пермь» (2 рейса в неделю – понедельник, четверг).

Подробное расписание будет размещено 17 мая на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края по адресу: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Водный транспорт.