← Возле Театра-Театра заработал городок Всероссийской студенческой весны
Пермские байкеры проверили здоровье
В стенах Пермского краевого центра медицинской профилактики состоялась акция «Здоровье прежде всего», принять участие в которой приехали на своих «железных конях» пермские мотоциклисты. В ходе мероприятия байкеры прошли скрининг-обследование «Узнай свой кардиориск», получили консультацию терапевта, а также посетили специалиста кардиолога из пермского клинического кардиологического диспансера. Подробности выяснял Максим Пеккер.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Возле Театра-Театра заработал городок Всероссийской студенческой весны
В Кунгурском районе высадили новый лес
Медаль для новорожденного
В Перми открыли новое онкологическое отделение
В Прикамье поддержали идею возрождения лесов
Ночью полностью перекроют движение на Чусовском мосту
Похолодание в крае продолжится
Прямое включение с открытия выставки «Строительство и архитектура»
Пять тысяч жителей Лысьвы остались без электричества
Новая маршрутная сеть в действии
Добавить комментарий: