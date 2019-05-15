Пермские байкеры проверили здоровье

В стенах Пермского краевого центра медицинской профилактики состоялась акция «Здоровье прежде всего», принять участие в которой приехали на своих «железных конях» пермские мотоциклисты. В ходе мероприятия байкеры прошли скрининг-обследование «Узнай свой кардиориск», получили консультацию терапевта, а также посетили специалиста кардиолога из пермского клинического кардиологического диспансера. Подробности выяснял Максим Пеккер.