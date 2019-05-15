Возле Театра-Театра заработал городок Всероссийской студенческой весны
Возле Театра-Театра начал работу городок всероссийского фестиваля "Студенческая весна". Творческие состязания будут продолжаться до 18 мая сразу на семи площадках города. Что происходит в городке, выясняла Светлана Бельская.
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