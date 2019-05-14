В Прикамье из окон выпали двое детей

Сразу два несчастных случая с падением детей из окон. В Александровском районе 4-летний ребенок выпал с пятого этажа. Мама малыша отвлеклась, ребенок забрался на подоконник. Мальчик упал на козырек магазина и погиб на месте. В Перми с шестого этажа выпал 2-летний ребенок. За его жизнь сейчас борются врачи. С наступлением тепла спасатели просят родителей быть внимательными, следить за детьми и оборудовать окна специальными фиксаторами.