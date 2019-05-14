В Кировском суде рассматривают дело о погибшем младенце
В Кировском районном суде Перми завершилось очередное заседание по уголовному делу о трагедии, котрая случилась в апреле прошлого года. Тогда с крыши одного из домов в Закамске ледяная глыба упала на маленькую девочку. В результате ребенок умер в больнице. Среди обвиняемых - руководители управляющей компании "Гарант" - экс-директор и инженер.
Как сообщили адвокаты, обвиняемые свою вину не признают. В качестве свидетелей по процессу выступают около 40 человек.
Окончание судебного процесса ожидается в конце июня. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье из окон выпали двое детей
«Чемоданное настроение» Пермского ТЮЗа
В Перми появились информационные таблички для пешеходов
Пермь. Вести Спорт 13.05.2019
В Перми открывается «Российская студенческая весна»
Синоптики предупредили о похолодании
«Зарница»: играют школьники в войну
Главный проспект Перми ждут масштабные преобразования
Пермь встала в пробках
В Прикамье - пик паводка
Добавить комментарий: