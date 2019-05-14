В Кировском суде рассматривают дело о погибшем младенце

В Кировском районном суде Перми завершилось очередное заседание по уголовному делу о трагедии, котрая случилась в апреле прошлого года. Тогда с крыши одного из домов в Закамске ледяная глыба упала на маленькую девочку. В результате ребенок умер в больнице. Среди обвиняемых - руководители управляющей компании "Гарант" - экс-директор и инженер.

Как сообщили адвокаты, обвиняемые свою вину не признают. В качестве свидетелей по процессу выступают около 40 человек.

Окончание судебного процесса ожидается в конце июня. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.