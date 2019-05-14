«Чемоданное настроение» Пермского ТЮЗа
В Пермском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Чемоданное настроение».
Чемоданное настроение - это когда все вещи уже собраны и билет в кармане. Когда тебе немного грустно, что с кем-то придется расстаться, но все-таки весело, потому что с кем-то ты скоро встретишься. Это такое настроение, когда в любую минуту могут начаться разные приключения.
История, которую рассказывают в пермском ТЮЗе, о том, как два ребенка в скучном мире взрослых вдруг встречают «тетю», которая живёт в Чемодане.
Фёкла Чемоданова - так зовут главную героиню. Своей непосредственностью и естественностью она заставляет двух малышей Соню и Леню погрузиться в естественную для ребенка стихию игры.
Спектакль о том, что очень важно играть со своими детьми в любом возрасте. А для того чтобы это делать, нужно попытаться сохранить ребёнка в своей душе. Именно этот посыл несут актёры со сцены для взрослых зрителей. А младшие школьники видят просто очень интересную, зажигательную и лёгкую историю, после которой они все выходят с хорошим настроением.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми появились информационные таблички для пешеходов
Пермь. Вести Спорт 13.05.2019
В Перми открывается «Российская студенческая весна»
Синоптики предупредили о похолодании
«Зарница»: играют школьники в войну
Главный проспект Перми ждут масштабные преобразования
Пермь встала в пробках
В Прикамье - пик паводка
В Перми обсудили гармонизацию национальных отношений
МЧС: в майских сплавах погибли трое пермяков
Добавить комментарий: