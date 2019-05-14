«Чемоданное настроение» Пермского ТЮЗа

В Пермском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Чемоданное настроение».



Чемоданное настроение - это когда все вещи уже собраны и билет в кармане. Когда тебе немного грустно, что с кем-то придется расстаться, но все-таки весело, потому что с кем-то ты скоро встретишься. Это такое настроение, когда в любую минуту могут начаться разные приключения.

История, которую рассказывают в пермском ТЮЗе, о том, как два ребенка в скучном мире взрослых вдруг встречают «тетю», которая живёт в Чемодане.

Фёкла Чемоданова - так зовут главную героиню. Своей непосредственностью и естественностью она заставляет двух малышей Соню и Леню погрузиться в естественную для ребенка стихию игры.

Спектакль о том, что очень важно играть со своими детьми в любом возрасте. А для того чтобы это делать, нужно попытаться сохранить ребёнка в своей душе. Именно этот посыл несут актёры со сцены для взрослых зрителей. А младшие школьники видят просто очень интересную, зажигательную и лёгкую историю, после которой они все выходят с хорошим настроением.