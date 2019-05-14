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← Пермь. Вести Спорт 13.05.2019

В Перми появились информационные таблички для пешеходов

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В Перми появились информационные таблички для пешеходов. Они напоминают правила пересечения проезжей части. Особенно тот пункт, который гласит: прежде, чем выйти на дорогу, надо убедиться в безопасности. Даже если установлен светофор или нарисована «зебра». Щиты ярко-желтого цвета установили в пяти местах города: у площади Дружбы, ДК имени Солдатова, на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Пермская, пересечении улиц Тургенева и Макаренко, а также на Уинской.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.05.2019 в 14:34 в рубрике - Вести Пермь

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