В Перми появились информационные таблички для пешеходов. Они напоминают правила пересечения проезжей части. Особенно тот пункт, который гласит: прежде, чем выйти на дорогу, надо убедиться в безопасности. Даже если установлен светофор или нарисована «зебра». Щиты ярко-желтого цвета установили в пяти местах города: у площади Дружбы, ДК имени Солдатова, на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Пермская, пересечении улиц Тургенева и Макаренко, а также на Уинской.