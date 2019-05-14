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Пермь. Вести Спорт 13.05.2019
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- 45 медалей чемпионата и первенства Европы по ушу завоевали представители сборной Пермского края.
- Кубковые трофеи завоевали бадминтонисты и гребцы. Участниками соревнований в Казани стали лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России.
- В Краснодаре состоялся Кубок России по гребле на байдарках и каноэ.
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