В Перми открывается «Российская студенческая весна»

Пермь встречает всероссийский фестиваль «Студенческая весна», а накануне вечером в город прибыли его символы - огромные медведи, которые в свою очередь будут встречать участников фестиваля. Каким он будет?

Сдерживать положительные эмоции удается с трудом, ведь эти ребята уже в предвкушении «Российской студенческой весны».



Пермь готовится принять 27-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Блеснуть своими талантами в столицу Прикамья приедут около 3000 студентов со всей России. Конкурсные испытания будут проходить на шести площадках до 17 мая, причем заглянуть туда может любой желающий.

Руслан Кибешев, руководитель программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна»: "У нас есть эксперты программы, члены жюри, которые не первый год к нам приезжают. Например, Егор Дружинин – в танцевальном направлении, Владимир Коробка - музыкальное направление".

Тем временем в Пермь из Екатеринбурга прибыли и символы фестиваля – арт-объекты. Фигуры людей с головами медведей высотой 2,5 метра будут встречать участников возле всех площадок фестиваля - Театра-Театра, Большого зала филармонии, Театра юного зрителя, библиотеки им А.М. Горького, Дворца Молодежи, Дома народного творчества «Губерния» Каждая фигура будет соответствовать направлению, по которому проходит конкурсная программа.

Дмитрий Жадаев: "У нас, поскольку символ Пермского края медведь, было выбрано это символом студвесны в Перми – элементы человека с головой медведя".

Преобразится и площадь возле Театра-Театра. Здесь 15 мая откроется фестивальный городок. Он станет площадкой для отдыха не только для участников «Весны», но и для пермяков на время проведения фестиваля. Здесь можно будет отдохнуть, посетить инстамузей и отправить письма счастья.

Ангар возле Театра-Театра появился первым. Это будущая столовая - масштаб большой, потому что здесь предстоит кормить около 3000 человек.

Небольшие неудобства фестиваль все же доставит автолюбителям. С 14 по 18 мая будут закрыты некоторые парковки. Торжественное открытие фестиваля состоится 14 мая в 18.00 часов во дворце спорта «Молот». Посмотреть программу и онлайн трансляцию можно через специальное приложение для смартфонов «Российская студенческая весна».