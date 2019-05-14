Синоптики предупредили о похолодании
По данным Пермского гидрометцентра, 14 мая в Прикамье ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Пройдет сильный дождь, возможно, с грозами. Температура воздуха с +31 упадет до +20 градусов. К концу недели ожидается похолодание до +17 днем, а ночью до +8... +9.
В МЧС напоминают: находясь на улице, не пытайтесь спрятаться от ветра, дождя и грозы под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. По возможности, сообщите прогноз своим родным и знакомым. В случае ЧП звоните в «112».
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