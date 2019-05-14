«Зарница»: играют школьники в войну
В Усть-Качке, на базе Пермского кадетского корпуса открывается региональный этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Всю неделю участники будут состязаться по самым разным направлениям.
Ребята будут демонстрировать свое умение в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, сборке и разборке оружия и интеллектуальных конкурсах и многом другом.
Задачи игры:
-Проверить уровень знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке;
- Формировать интерес к военным профессиям;
- Воспитывать патриотические чувства, гражданскую ответственность у учащихся Пермского края.
Подробности выяснял Артем Казин.
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