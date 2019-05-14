Главный проспект Перми ждут масштабные преобразования

В Перми проходят публичные слушания по внесению изменений в генеральный план. В общественном центре «Совет» обсуждалась предстоящая реконструкция Комсомольского проспекта и еще нескольких территорий. Сейчас на подготовительном этапе работ городским властям важно собрать все предложения и учесть их при разработке проекта.

Александр Тябин, председатель ТОС микрорайона Комплекс ПГТУ: "У старых жителей, есть мечта вернуть Комсомольскому проспекту тот вид, который был в 60-е годы, и в принципе я тоже поддерживаю это. Поэтому предстоит как обычно ремонт всех фасадов, приведение в нормальное состояние и раньше говорилось, что Комсомольский проспект - это повторение Невского проспекта в Ленинграде и мне бы хотелось, чтобы вернулись к тем проектам, которые были в прошлые годы".

Сейчас в планах второстепенный автомобильный проезд рядом с гостиницей «Прикамье» продлить до улицы Ленина. При этом по нечетной стороне Комсомольского проспекта планируется сделать полноценную бульварную часть, где достопримечательности гармонично вольются в пешеходную среду.

Юлия Яхонт, главный инженер МКУ «Институт территориального планирования»: "Все-таки Комсомольский проспект - этот объект имеет региональное значение, планируется придать ему статус, привлечь сюда дополнительное пешеходное движение, соединить, возможно, эти общественные пространства с выходом на эспланаду. Значимость этой территории должна повыситься".