С началом реконструкции теплосетей на улице Луначарского Пермь встала в пробках. Одновременно перекрытыми оказались две основные магистрали, соединяющие районы Перми – улица Луначарского и Революции. Граница пролегла по Комсомольскому проспекту, и если, к примеру, проезд в Индустриальный район остался открыт, то в обратном направлении движение встало.

На перекрестке Комсомольского проспекта и Луначарского жарко и в прямом, за окном под 30, и в переносном смысле. На улице имени русского революционера началась масштабная перекладка тепловых сетей. Как следствие - автомобильные заторы по всем направлениям и смежным путям.

Работы разделены на три этапа. Первые два уже в деле. Обнажена половина улицы Луначарского со стороны Центрального рынка, и полностью перекрыт участок от Компроса до Газеты Звезда. Будет закрыт ещё и сам Комсомольский, но ограничивать движение по нему будут только по выходным и только поочередно. К этому ещё стоит добавить участок на «Газете» от улицы Петропавловской до Ленина. Там тоже трудятся тепловики. Ближайшие пути объезда - улицы Краснова, Ленина и Петропавловская, но и там не просто.

Ещё недавно по Октябрьской площади «танки грохотали», а сейчас и они не проедут - на Луначарского началась перекладка тепловых сетей.

В пермском филиале «Т-Плюс» и в ПСК уточнили, что закончить перекладку должны до конца июня.

Максим Рябенко, технический директор - главный инженер ООО "Пермская сетевая компания": "Безусловно, есть ряд неудобств для жителей города, но нужно понимать, что мы готовим город к зиме, данный подход уже доказал свою эффективность".

В гордепортаменте транспорта предупредили: помимо потери времени на проезд, возможны задержки в следовании автобусных маршрутов.

Алёна Власова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации города Перми: "Изменилось движение автобусных маршрутов № 14, 33, 68. Они следуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского, далее по маршрутам следования, в обратном пути - без изменений".

Но тяжело не только в городе, но и за его пределами. На Чусовском мосту вновь реверсивное движение - устраняют дефекты в сталежелезобетоне. Один раз полностью закроют движение на 4 часа в ночь с 15 на 16 мая. А вот в выходные и в праздники открыты будут обе полосы.

Кирилл Мостовой, начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта Пермского края: "По календарному графику окончание работ запланировано на 28 июня".

Локации разные. Сроки завершения схожие - середина лета. Но Луначарского для пермяков это только начало. В списке у дорожников из крупного - улица Революции, Уральская, Крупской, Героев Хасана, Комсомольский проспект.