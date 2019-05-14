В Прикамье - пик паводка

Из-за аномальной жары и резкого таяния снега подъем воды на уровни близкие к критическим пообещали Вишере и Колве. Это вдобавок к уже затопленным территориям, где на сегодня наиболее сильно пострадал поселок Яйва.

Выйдя из берегов, улицу Вильвенскую, затопила река с таким же названием. Уровень воды поднялся до отметки в 650 см. С высоты птичьего полета виден весь масштаб случившегося. По словам старожил, так сильно Вильва не разливалась последние 15 лет. И хотя сейчас вода немного ушла, десятки придомовых владений остаются подтопленными. Под водой одна из центральных поселковых дорог. Проехать можно здесь разве что на лодке. Здесь даже плавают рыбы.

Яйвинская ГРЭС сбросила воду с верхнего бьефа, чтобы не разрушить гидротехнические сооружения во время паводка. Кроме того, вскрылись реки по северу края. Большая вода продолжает прибывать. Мать-и-мачеха еще вчера цветущая на берегу теперь больше похожа на кувшинку.

В поселковой администрации держат руку на пульсе - нам сообщили о двух эвакуированных из зоны подтопления семьях.

Ольга Баран, помощник главы администрации Яйвинского городского поселения по ЧС: "В зоне риска подтопления, я приехала - вода хорошо ушла, подъезд есть почти ко всем дворам, есть участки затопленные, но это все постепенно уходит".

Житель поселка Яйва Александр Иванович, когда пришла вода, свои угодья не бросил. Сейчас жилище мужчины больше похоже на плавучий дом. Подпол до сих пор затоплен. В комнатах теперь придется делать ремонт.

В МЧС предупреждают - пик паводка еще не пройден, и если в Александровском районе в ближайшее время вода пойдет на спад - другие территории только ожидает затопление.

Александр Шарапов, начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Дальнейшее активное развитие половодья по северу края - это Гаинский район и Чердынский.

Здесь же добавляют - на случай ЧП сил и средств достаточно, как в краевом центре, так и на местах.