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← МЧС: в майских сплавах погибли трое пермяков

В Перми обсудили гармонизацию национальных отношений

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В Перми накануне прошел семинар-совещание, посвященное этноконфессиональным отношениям. По словам Президента Владимира Путина, сохранение межэтнического и межрелигиозного согласия является основой для существования и дальнейшего развития российского государства. В Пермском крае в этом отношении уже отработаны успешные практики, и сегодняшний семинар станет лучшей площадкой для обмена опытом между регионами. Так, в Прикамье уже не первый год работает межконфессиональный совет, это позволяет жить в мире и согласии, находя общий язык. Проводит совещание Игорь Буренков - заместитель полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова.

Игорь Буренков, заместитель полпреда Президента РФ в ПФО: "В рамках данного мероприятия мы обсуждаем реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, а также другие аспекты межнациональных и межконфессиональных отношений в регионах ПФО. Сегодняшний семинар шестой по счету уже, и в данном случае он проходит в Пермском крае, где на протяжении многих лет активно применяются новые механизмы и технологии работы межнациональной и межрелигиозной сферы".

Пермский край сегодня считается одним из лидеров по этническому и конфессиональному разнообразию. В регионе проживает 146 народов, существует более 20 религиозных течений, зарегистрировано 480 религиозных организаций. При этом последние социологические опросы показывают, что 90 процентов населения не отмечают социальных конфликтов на национальной почве. В Прикамье ежегодно выделяются гранты для гармонизации национальных отношений. В этом году на восстановление культовых зданий: мечетей и церквей разных конфессий выделяется более 200 миллионов рублей. Строится большой многофункциональный миграционный центр, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Тема патриотизма - это в первую очередь знание своей истории и истории своих родных сел, городов, поселений. При этом очень эффективно, когда мы показываем судьбу страны и участие Пермского края и различных людей, выходцев из разных территорий Пермского края в переломных судьбах страны".

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 14.05.2019 в 09:47 в рубрике - Вести Пермь

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