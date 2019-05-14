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МЧС: в майских сплавах погибли трое пермяков

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катамаран

Традиционные майские сплавы в Пермском крае омрачили трагедии. В МЧС заявляют уже о троих погибших. В Перми похоронили учительницу физкультуры из 79-й школы Татьяну Криулину, тело еще одного сплавщика так и не найдено.

Трагедию успели снять очевидцы с берега. На кадрах любительского видео хорошо видно, как туристический катамаран на большой скорости летит в опору автомобильного моста.

В поселке Пашия дом Владимира Наконечного находится как раз напротив Вижайского моста. Каждый год весной он вместе с соседями спасает туристов. Разбившиеся катамараны, рюкзаки и личные вещи к его берегу прибивает постоянно.

В этом году из-за внезапно начавшегося половодья, которое пришлось на длинные майские праздники, на самых опасных участках Вижая и Койвы краевое управление МЧС выставило мобильные посты.

пост

За четыре дня большой воды через них проплыло больше 200 человек. Все экипажи катамаранов без исключения сотрудники МЧС останавливают и предлагают обойти опасное препятствие по берегу. Они будут работать до конца половодья.

Андрей Теплых, государственный инспектор инспекторского отделения МЧС России по г. Перми: "Состояние у людей было разное, были группы, где большинство членов экипажа находились выпившие. Но в каждой группе всегда был адекватный человек, который все контролировал".

В пик весеннего половодья автомобильный мост через реку Вижай становится практически непроходимым. Вода поднимается почти до самого дорожного полотна. Чтобы избежать этой смертельной ловушки, туристы должны обносить это препятствие.

мост

Неутешительные итоги весенних сплавов подвели в краевом управлении МЧС - здесь говорят как минимум о трех погибших, поиски тела одного из них продолжаются до сих пор.

Рашид Ишмухаметов, директор Пермской краевой службы спасения: "В первом случае катамаран нарвался на дерево, погибла женщина. Во втором случае катамаран был перевернут. Третий случай – Гремячинский район на реке Усьва".

Накануне прощались с Татьяной Криулиной, педагогом одной из пермских школ. Она погибла на Вижае, не сумев выбраться из воды. За свое путешествие она заплатила 4,5 тысячи рублей.

 

Артем Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 14.05.2019 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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