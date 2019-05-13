«Вести Пермь» - вечерний выпуск
Вечерний выпуск "Вести Пермь". Главные информационные итоги дня в Прикамье. Основные темы:
- Смертельные сплавы. Наша съемочная группа побывала в поселке Пашия и установила обстоятельства, при которых погибла одна из туристок.
- Проехать сложно, но можно. В мэрии рассказали о путях объезда дорожных работ в центре Перми.
- Каким будет Комсомольский проспект? Сегодня его судьбу обсуждали на общественных слушаниях.
- Рекордная жара – главная причина. Как будет развиваться паводок на севере Прикамья?
- В Пермь прибыли участники всероссийской “Студенческой весны” и символы фестиваля.
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