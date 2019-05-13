«Вести Пермь» - вечерний выпуск

Вечерний выпуск "Вести Пермь". Главные информационные итоги дня в Прикамье. Основные темы:

- Смертельные сплавы. Наша съемочная группа побывала в поселке Пашия и установила обстоятельства, при которых погибла одна из туристок.



- Проехать сложно, но можно. В мэрии рассказали о путях объезда дорожных работ в центре Перми.



- Каким будет Комсомольский проспект? Сегодня его судьбу обсуждали на общественных слушаниях.



- Рекордная жара – главная причина. Как будет развиваться паводок на севере Прикамья?



- В Пермь прибыли участники всероссийской “Студенческой весны” и символы фестиваля.