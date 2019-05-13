Майская жара: в крае побит рекорд за всю историю метеонаблюдений
В Пермском крае побит рекорд за всю историю метеонаблюдений. Температура в Пермском крае поднялась выше 30 градусов. Такой показатель в это время года не фиксировался ни разу. Уже завтра ожидается постепенное похолодание и осадки.
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