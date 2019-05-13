Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Яйве вода прибывает с каждым часом

Майская жара: в крае побит рекорд за всю историю метеонаблюдений

смотреть видео

погода

В Пермском крае побит рекорд за всю историю метеонаблюдений. Температура в Пермском крае поднялась выше 30 градусов. Такой показатель в это время года не фиксировался ни разу. Уже завтра ожидается постепенное похолодание и осадки.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.05.2019 в 18:19 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Яйве вода прибывает с каждым часом

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В центре внимания - этноконфессиональные отношения

Пьяная пермячка пыталась угнать авто по доставке еды

В Перми перевернулась иномарка

Центр Перми превратился в одну большую пробку

Чтецы в поисках Живого русского слова

Пермское мотосообщество официально открыло летний сезон

Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»

В Перми сгорел автобус


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Яйве вода прибывает с каждым часом

Обратите внимание

в Перми

Майская жара: в крае побит рекорд за всю историю метеонаблюдений

Температура в Пермском крае поднялась выше 30 градусов.
13.05.2019 в 18:19

Метки: в Перми, Общество

На время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспорта

Автобусные маршруты № 14, 33 и 68 теперь идут в объезд по улицам Ленина и Сибирской
13.05.2019 в 17:40

Метки: в Перми, Общество

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
13.05.2019 в 17:33

Метки: в Перми, Общество

В центре внимания - этноконфессиональные отношения

В Перми проходит семинар-совещание, посвященное этноконфессиональным отношениям.
13.05.2019 в 17:06

Метки: в Перми, В России, Общество

Пьяная пермячка пыталась угнать авто по доставке еды

Нарушительница отказалась пройти проверку на алкоголь.
13.05.2019 в 16:52

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

В России

В центре внимания - этноконфессиональные отношения

В Перми проходит семинар-совещание, посвященное этноконфессиональным отношениям.
13.05.2019 в 17:06

Метки: в Перми, В России, Общество

15 мая на эспланаде откроется фестивальный городок «Студвесны»

Посетители смогут сыграть в велооркестре, побывать на пляжной вечеринке и сдать нормы ГТО
13.05.2019 в 13:21

Метки: В России, в Перми, Общество, Анонс

9 мая по улицам Перми прошел Бессмертный цех

Герои тыла заслужили право на то, чтобы остаться в истории региона и всей страны.
13.05.2019 в 10:33

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

Фильмы войны

В самые тяжелые годы войны было создано множество кинокартин, которые любимы народом до сих пор.
12.05.2019 в 11:17

Метки: В России, Кино, СМИ

Скончался композитор Евгений Крылатов

Почетному гражданину Пермской области было 85 лет
08.05.2019 в 15:55

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Лента новостей RSS каналы

Майская жара: в крае побит рекорд за всю историю метеонаблюденийМайская жара: в крае побит рекорд за всю историю метеонаблюдений

В Яйве вода прибывает с каждым часомВ Яйве вода прибывает с каждым часом

На время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспортаНа время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспорта

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В центре внимания - этноконфессиональные отношенияВ центре внимания - этноконфессиональные отношения

Пьяная пермячка пыталась угнать авто по доставке едыПьяная пермячка пыталась угнать авто по доставке еды

Коми-Пермяцкий округ: вода пошла на спадКоми-Пермяцкий округ: вода пошла на спад

Чусовой получил 75 млн рублей на реконструкцию главной улицыЧусовой получил 75 млн рублей на реконструкцию главной улицы

В Перми перевернулась иномаркаВ Перми перевернулась иномарка

Центр Перми превратился в одну большую пробкуЦентр Перми превратился в одну большую пробку

Чтецы в поисках Живого русского словаЧтецы в поисках Живого русского слова

Пермское мотосообщество официально открыло летний сезонПермское мотосообщество официально открыло летний сезон

Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»

Гособвинение попросило для экс-министра Алмаза Закиева 9 лет лишения свободыГособвинение попросило для экс-министра Алмаза Закиева 9 лет лишения свободы

В Перми сгорел автобусВ Перми сгорел автобус

15 мая на эспланаде откроется фестивальный городок «Студвесны»15 мая на эспланаде откроется фестивальный городок «Студвесны»

Весенние сплавы закончились трагедиейВесенние сплавы закончились трагедией

В Прикамье ожидается пик весеннего половодьяВ Прикамье ожидается пик весеннего половодья

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окнаСледователи проводят проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна

В Перми составили рейтинг перевозчиков за первый квартал 2019 годаВ Перми составили рейтинг перевозчиков за первый квартал 2019 года

Вести Пермь. События недели 12.05.2019Вести Пермь. События недели 12.05.2019

История одного победителяИстория одного победителя

В Перми пьяная женщина угнала автомобиль службы доставки едыВ Перми пьяная женщина угнала автомобиль службы доставки еды

Как снимали «Т-34»Как снимали «Т-34»

Как в Пермском крае поддерживают ветерановКак в Пермском крае поддерживают ветеранов

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную