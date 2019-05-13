Из-за аномальной для края жары и резкого таяния льда на северных реках в Прикамье затопило территории сразу в трех районах. В частности, вода пришла в жилые дома в Чусовом и в поселке Яйва.

В Яйве вода прибывает с каждым часом. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, такого паводка в этом районе не было 15 лет. В Сети появилось видео, сделанное с квадрокоптера, благодаря которому можно увидеть, насколько масштабные подтопления в данном районе. 10-15 домовладений затоплены, огороды в воде. Однако многие жители к паводку подготовились - вокруг участков выкопаны глубокие рвы.