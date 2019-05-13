Пермский край. Неделя за 159 секунд





Инициатива недели

«Ласточки» обживаются в Пермском крае. Или, наоборот, край старается привязать хваленые поезда к региону. Так, говорят, что в краевую столицу может переехать предприятие по их сервисному обслуживанию. Дополнительных подробностей пока нет. Тем временем, «Ласточку» могут пустить до Екатеринбурга. Маршрут, скорее, имиджевый. Заработать на нем вряд ли выйдет. Для запуска надо 55 миллионов рублей. 23 готов дать Пермский край. Про 32 миллиона вопрос задан Свердловской области.

Акция недели

Театр с доставкой на дом. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» традиционно принимает участие в крупных российских начинаниях. Нынче это Год Театра. Буквально только что в Куеде побывали артисты Пермского театра оперы и балета. Программа называлась «Песни военных лет». За весь год нефтяники пригласят в гости всех без исключения. К зрителям приедут в гости Театр-Театр и Театр «У Моста», ТЮЗ и оперный. Плюс, по краю проедут гости: театры соседних регионов, оперные и эстрадные звезды. Фестиваль «Созвездие талантов» даст шанс показать себя малым театрам Прикамья.

Запрет недели

Полтора месяца без большой рыбалки. В Прикамье окончательно начал действовать нерестовый запрет. Его рамочные сроки с 15 апреля до 15 июня. Но для больших водных объектов их обычно устанавливают особо. Так, на Воткинском водохранилище нельзя рыбачить с 1 мая по 10 июня. На Камском - с 5 мая по 15 июня. Нельзя ловить рыбную экзотику: форель и осетра, тайменя и стерлядь, сазана и хариуса. Как сказано в официальных бумагах, «на постоянной основе». Но отвести душу все же можно. Рыбачить, пусть и в стесненных условиях, можно. Если ловить только с берега на одну поплавочную или донную удочку.

Проблема недели

Война за пермскую набережную. Между велосипедистами и пешеходами. И последние пока берут вверх. Так как получили официальную поддержку. На набережной установили знаки «Пешеходная дорожка». Ездить на велосипедах здесь теперь нельзя. Запрещено правилами дорожного движения. Нарушители рискуют схлопотать 800-рублевый штраф. Нравится это не всем. У велосипедистов тоже нашлась поддержка «на верху». Здесь позиция такая: сделать велодорожки и разрешить катание в будни. В связи с этим в мэрии заявили: нужна схема организации велоинфраструктуры в городе. К ее обсуждению обещают подключить все заинтересованные стороны.

Рекорд недели

Лето пришло на месяц раньше. В Перми во вторник столбик термометра ушел за отметку +29 градусов. И это - новый майский рекорд. Держался он почти 15 лет. Почти так же тепло было в этот день в 1996 году. «Почти» потому, что температура этого года выше на неполных полтора градуса. Ну, а самой теплой точкой Пермского края стал Кунгур. Здесь во вторник было за тридцать. Синоптики говорят, что это - своеобразный привет из Средней Азии. Непривычно теплый воздух на Урал пришел именно оттуда.