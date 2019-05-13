В центре внимания - этноконфессиональные отношения
В Перми проходит семинар-совещание, посвященное этноконфессиональным отношениям. Его проводит Игорь Буренков, заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Как заявлено, в Пермском края уже отработаны успешные практики, и сегодняшний семинар станет площадкой для обмена опытом между регионами. Так, в Прикамье уже не первый год работает Межконфессиональный совет, который позволяет находить общий язык без открытых конфликтов.
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