В центре внимания - этноконфессиональные отношения

В Перми проходит семинар-совещание, посвященное этноконфессиональным отношениям. Его проводит Игорь Буренков, заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Как заявлено, в Пермском края уже отработаны успешные практики, и сегодняшний семинар станет площадкой для обмена опытом между регионами. Так, в Прикамье уже не первый год работает Межконфессиональный совет, который позволяет находить общий язык без открытых конфликтов.