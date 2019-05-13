Пьяная пермячка пыталась угнать авто по доставке еды

В Перми задержана местная жительница. На ул. Автозаводская она пыталась угнать автомобиль по доставке еды, но не справилась с управлением и врезалась в забор. Перед этим дама отдыхала в кафе с подругами. Нарушительница отказалась пройти проверку на алкоголь. Составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело.