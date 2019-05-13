Пьяная пермячка пыталась угнать авто по доставке еды
В Перми задержана местная жительница. На ул. Автозаводская она пыталась угнать автомобиль по доставке еды, но не справилась с управлением и врезалась в забор. Перед этим дама отдыхала в кафе с подругами. Нарушительница отказалась пройти проверку на алкоголь. Составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми перевернулась иномарка
Центр Перми превратился в одну большую пробку
Чтецы в поисках Живого русского слова
Пермское мотосообщество официально открыло летний сезон
Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»
В Перми сгорел автобус
Весенние сплавы закончились трагедией
В Прикамье ожидается пик весеннего половодья
Вести Пермь. События недели 12.05.2019
История одного победителя
Добавить комментарий: