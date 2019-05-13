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В Перми перевернулась иномарка
В ГИБДД Пермского края обратились ко всем водителям с очередным напоминанием о соблюдении скоростного режима. По причине его нарушения около 11 утра сегодня случилась авария на подъезде к микрорайону Грибоедовский. Женщина за рулем "Тойоты" не справилась с управлением и въехала сначала в бордюрный камень, а затем в фонарный столб. От удара автомобиль перевернулся. Водителя с травмами головы увезли в больницу.
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