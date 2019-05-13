Чтецы в поисках Живого русского слова
В Перми завершается Третий международный фестиваль-конкурс речевого искусства под названием "Живое русское слово". Он начался еще 10 мая. Традиционно сюда съезжаются начинающие и амбициозные чтецы. Кто и что прочитал вслух - услышала Марина Печенова.
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