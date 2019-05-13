Пермское мотосообщество официально открыло летний сезон
В эти выходные пермское мотосообщество официально открыло летний сезон. Колонна байкеров проехала по центральным улицам города. В связи с открытием сезона в ГИБДД обращаются к водителям автомобилей с просьбой быть внимательнее на дорогах, почаще смотреть в зеркала заднего вида, ведь мотоцикл порой появляется неожиданно.
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