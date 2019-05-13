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Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»

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О наводнении сообщают и жители Чусового. «У нас только макушка забора торчит», - пишет местная жительница в социальных сетях. Там же появилось и видео затопленной территории и некоторых домов. Вода зашла прямо в жилые помещения. 

По данным МЧС, в ближайшее время очередные подтопления прогнозируются  в Чусовском, Гайнском и Александровском районах. 

 

Метки: Происшествия, в Пермском крае

Опубликовано: 13.05.2019 в 14:40 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми сгорел автобус

Пермское мотосообщество официально открыло летний сезон →

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