Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»
О наводнении сообщают и жители Чусового. «У нас только макушка забора торчит», - пишет местная жительница в социальных сетях. Там же появилось и видео затопленной территории и некоторых домов. Вода зашла прямо в жилые помещения.
По данным МЧС, в ближайшее время очередные подтопления прогнозируются в Чусовском, Гайнском и Александровском районах.
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