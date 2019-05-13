Жительница Чусового: «У нас только макушка забора торчит»

О наводнении сообщают и жители Чусового. «У нас только макушка забора торчит», - пишет местная жительница в социальных сетях. Там же появилось и видео затопленной территории и некоторых домов. Вода зашла прямо в жилые помещения.

По данным МЧС, в ближайшее время очередные подтопления прогнозируются в Чусовском, Гайнском и Александровском районах.