В Перми сгорел автобус

Накануне поздно вечером жители Перми заметили столб черного густого дыма, источник которого находился в Мотовилихе. Клубы дыма было видно из разных районов, в том числе с территории городского пляжа. Люди стали писать посты в социальных сетях, прося очевидцев рассказать, что происходит. Чуть позже выяснилось, что дым возник из-за пожара в Костарево. Там сгорел автобус. Очевидцы сообщили, что тушить автобус приехали две пожарные машины. Одному расчету справиться с огнем не удалось - не хватило воды в баке. Ситуацию также осложнило то, что пламя перекинулось на электрический столб, а горящие части автобуса разлетались вокруг. Люди боялись, что пострадают их дома, но в результате этого не случилось - пламя удалось потушить. На ликвидацию пожара потребовалось около 20 минут.