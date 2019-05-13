Весенние сплавы закончились трагедией
Из-за резкого подъема уровня воды в северных реках трагедией закончился весенний сплав. По данным на сегодняшний день, двое туристов погибли. Как сообщает МЧС, зарегистрировано сразу три случая опрокидывания катамаранов. Один из них оказался запечатлен на видео.
В Горнозаводском районе близ деревни Пашия на реке Вижай в результате происшествия пятеро туристов спаслись, обнаружено тело одного человека. В другом случае, также в Горнозаводском районе, проводятся поисковые работы предположительно утонувшего мужчины на реке Усьва.
Одним из погибших туристов оказалась учительница физкультуры из пермской школы № 79 Татьяна Криулина. Сегодня состоятся ее похороны. В Следственном комитете по факту трагедии уже начали проверку.
В СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили: "По предварительным данным, 9 мая 2019 года пятеро туристов на катамаране сплавлялись по реке Вижай в Горнозаводском районе Пермского края. На перекате между поселками Сараны и Пашия, катамаран перевернулся. Четверым туристам удалось спаслись, а женщина, 1971 года рождения, погибла. 10 мая 2019 года группа в количестве двенадцати туристов на двух катамаранах осуществляла сплав по реке Вижай в Горнозаводском районе Пермского края. В районе поселка Пашия в результате столкновения со скалой один катамаран перевернулся, и находившиеся в нем шесть человек оказались в воде. Пятеро из них спаслись, а один турист,1978 года рождения, погиб. По результатам проверок в установленный законом срок будут приняты процессуальные решения".
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