В Прикамье ожидается пик весеннего половодья
По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в Прикамье ожидается пик весеннего половодья. К опасным, максимальным отметкам могут подойти реки Вишера и Колва, на севере региона. Из-за того, что в майские праздники из-за аномальной жары они резко начали таять, в воде оказались сразу несколько территорий. Особенно серьезная ситуация сложилась в поселке Яйва. На месте сейчас находится корреспондент Мария Шилова. Она вышла на прямую связь со студией.
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