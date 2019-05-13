История одного победителя

История победителя. Летчик Дмитрий Трифонов 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной встречал в Перми, где живет с того самого дня, как у нас открыли гражданский аэропорт Большое Савино.

В свои 96 Дмитрий Трифонов не пропускает важных событий: главные темы новостных выпусков перекликаются с самым главным в его жизни - великой Победой. Ветеран всегда ждёт воздушной части парада, чтобы рассмотреть современные самолёты, но в любви признаётся своему боевому другу - ЛИ-2.

Дмитрий Трифонов, ветеран Великой Отечественной войны: "Самолётик этот хороший, хоть и невзрачный. Я на нём и десанты бросал, планеры таскал".

Сначала пассажирский и транспортный, затем ЛИ-2 обзавёлся штатным вооружением, перевозил раненых, помогал выживать в блокадном Ленинграде.

Помимо ЛИ, в списке самолётов, освоенных Дмитрием Трифоновым - ПО, ИЛ, ЯК, различные модификации учебно-тренировочных, которые в годы войны вооружали бомбами и реактивными снарядами. Некоторые операции, в которых участвовал лётчик Трифонов, засекречены до сих пор. Среди направлений - Ужгород и Мукачево. День Победы Дмитрий Гаврилович встретил на Дальнем Востоке.

Дмитрий Трифонов, ветеран Великой Отечественной войны: "Только сел, ко мне прибегает инструктор, садится и говорит - кончилась война, сейчас мы строем пройдём. И мы над Шимановской сделали несколько кругов. Это было самое впечатляющее".

Позже радость Победы он разделил с женой - младшим сержантом Ольгой Филипповной. После окончания службы ей прописали уральский климат, так решили переехать в Пермь, где в 1965 году открылся аэропорт Большое Савино.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "Дмитрий Гаврилович стал летать на гражданских самолётах, после этого стал работать диспетчером также в нашем аэропорту".

В аэропорт Большое Савино, в это самое здание пришли десятки военных лётчиков, которые окончили войну, но не смогли расстаться с небом. Этот День Победы встречают 23 ветерана.

Встречи с коллегами - одни из самых долгожданных, ведь за свою жизнь на разных типах самолётов Дмитрий Трифонов налетал 10,5 тысяч часов. Силы сесть за штурвал чувствует в себе до сих пор.