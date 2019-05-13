Как в Пермском крае поддерживают ветеранов

Более 17 тысяч жителей Пермского края сегодня носят статус Ветерана Великой Отечественной, труженика тыла, жителя блокадного Ленинграда или несовершеннолетнего узника фашистских лагерей. Для всех этих людей 9 мая - самый главный день году, а слово война - особое. Помимо поздравлений с Днем Победы в эти дни в Прикамье они получают и вполне осязаемую благодарность.

Гипсовая статуэтка Василия Тёркина на столе у Алексея Бронникова - пример для подражания. Как и герой поэмы Александра Твардовского, ветеран Великой Отечественной войны даже в самое тяжёлое время оставался балагуром, и сейчас в 92, когда годы берут своё, интервью без гармони - не интервью.

Алексей Бронников в 1944-м в возрасте 17 лет был призван в третий запасной артиллерийский полк.

Алексей Бронников, ветеран Великой Отечественной войны: "Приготовили нас на Берлинскую операцию, к Бранденбургским воротам".

Дочь ветерана Светлана Маланичева приходит к отцу каждый день. Однокомнатную квартиру мужчина получил по сертификату за счет средств краевого бюджета. В преддверии 9 мая территориальным Минсоцем были поклеены обои, покрашены потолки, заменён линолеум, уложена плитка в ванной и на кухне.

Косметический ремонт полным ходом идёт и у ветерана Великой Отечественной войны Галины Труфановой.

Ремонт в квартирах ветеранов, которые проживают в Кунгуре – подарок на 9 мая. Обещают все работы закончить непосредственно ко Дню Победы.

Пока дома красят, меняют проводку, сантехнику, в свои 95 она проводит исторические уроки в школах, рассказывая молодому поколению о Сталинградской битве, Курской дуге, втором, третьем Украинском и Белорусском фронтах, об освобождении Берлина, Праги.

В Прикамье проживают более 17 тысяч ветеранов. К 9 мая правительство Пермского края из резервного фонда выделило 86,7 млн рублей, чтобы поздравить каждого, кто приближал Победу и восстанавливал страну после войны.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Определили тех, у кого есть вопросы, связанные с благоустройством жилых помещений, кому нужна помощь в привидении жилых помещений в нормативное состояние. Определили 41 помещение ветеранов, где будут проведены ремонтные работы, определили ветеранов, которым необходимо оказать помощь медицинскую узких специалистов".

Галина Ивановна Труфанова и Алексей Александрович Бронников - пример судеб поколения победителей. Скромные, жизнерадостные, общительные. Поддержка и помощь для них, определенно, важны, но порой ещё важнее внимание и возможность высказаться или спеть ещё раз свою любимую. Даже без гармони.