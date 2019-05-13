Вести Пермь. События недели 12.05.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 12 мая 2019 года.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 12 мая 2019 года.
|13.05.2019 в 12:12
|13.05.2019 в 12:00
|13.05.2019 в 11:25
|13.05.2019 в 11:23
|13.05.2019 в 10:59
|13.05.2019 в 10:33
|12.05.2019 в 11:17
|08.05.2019 в 15:55
|07.05.2019 в 14:09
|07.05.2019 в 12:27
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