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9 мая по улицам Перми прошел Бессмертный цех

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9 мая по пермским улицам прошел не только Бессмертный полк, но и Бессмертный цех. Акция чуть более молодая, но тоже очень уважаемая. В Перми особенно. На победу работали сотни тысяч жителей тогда еще Молотовской области. И как справедливо считают их потомки, герои тыла  заслужили право на то, чтобы остаться в истории региона и всей страны.

Такой салют - только в Мотовилихе. 9 залпов из гаубицы МСТА-Б, которая в наши дни находится на вооружении. А вот ветеранов в этот день не тревожат - орудия времён войны в окружении почётного караула. Особое внимание - пушке МЛ-20.

Владимир Веретёнов, заведующий Музеем пермской артиллерии: "Именно из этого орудия 2 августа 1944 года был сделан первый выстрел по территории Германии. И самое что любопытное, в составе артрасчёта, который производил первый выстрел, был и наш земляк, рабочий завода имени Молотова Николай Яковлевич Бабушкин".

А из этой 122-милиметровой А-19 20 апреля 1945 года прозвучал первый выстрел по Берлину. Эти гаубицы - детище завода имени Молотова, сегодня - «Мотовилихи». В годы войны здесь произвели одну четвёртую от всей артиллерии Красной Армии.

Самоходные артиллерийские установки ИСУ-152 оборудованы пермскими пушками. Солдаты Германии называли их «консервными ножами», поскольку точно так же они резали броню немецких танков. Современное поколение может узнать об этом буквально за пару минут.

Бессмертный цех

Как и о том, что на заводе работали в основном подростки, старики, заключённые и эвакуированные. От 10 до 15 тысяч человек. Портреты, которые сохранились в архивах заводских и личных, пронесли по улице Уральской.

Акция «Бессмертный цех» появилась именно в Перми 6 лет назад, как отклик на созвучную «Бессмертный полк».

Александра Бахматова, сотрудник «Мотовилихинских заводов»: "Фронт и тыл - это две стороны одной медали. Если бы не было тыла, не было бы фронта и Победы. А для Мотовилихи это особенно важно. Наш завод произвёл для Красной армии 48 600 орудий".

Семья Светланы Пирожковой, тоже бывшей сотрудницы Мотовилихи, несёт сразу 11 портретов.

Светлана Пирожкова: "Я иду с Анатолием Пирожковым, он в 14 лет пришёл на завод, на подставках работал на станке. У нас все предки, все деды работали на заводе. Были доступны личные дела, так приятно было прочитать".

Путь в радость и для Нелли Трошиной. Её родители - тоже часть «Бессмертного цеха».

Нелли Трошина: "В годы войны мама точила снаряды, а папа был электриком, на заводе у него была бронь".

В году минувшем с портретами своих тыловиков прошли 300 человек, в этом - в два раза больше. Впервые к акции, созданной в Мотовилихе, присоединились Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск и Омск.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

Опубликовано: 13.05.2019 в 10:33 в рубрике - Вести Пермь

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