9 мая по улицам Перми прошел Бессмертный цех

9 мая по пермским улицам прошел не только Бессмертный полк, но и Бессмертный цех. Акция чуть более молодая, но тоже очень уважаемая. В Перми особенно. На победу работали сотни тысяч жителей тогда еще Молотовской области. И как справедливо считают их потомки, герои тыла заслужили право на то, чтобы остаться в истории региона и всей страны.

Такой салют - только в Мотовилихе. 9 залпов из гаубицы МСТА-Б, которая в наши дни находится на вооружении. А вот ветеранов в этот день не тревожат - орудия времён войны в окружении почётного караула. Особое внимание - пушке МЛ-20.

Владимир Веретёнов, заведующий Музеем пермской артиллерии: "Именно из этого орудия 2 августа 1944 года был сделан первый выстрел по территории Германии. И самое что любопытное, в составе артрасчёта, который производил первый выстрел, был и наш земляк, рабочий завода имени Молотова Николай Яковлевич Бабушкин".

А из этой 122-милиметровой А-19 20 апреля 1945 года прозвучал первый выстрел по Берлину. Эти гаубицы - детище завода имени Молотова, сегодня - «Мотовилихи». В годы войны здесь произвели одну четвёртую от всей артиллерии Красной Армии.

Самоходные артиллерийские установки ИСУ-152 оборудованы пермскими пушками. Солдаты Германии называли их «консервными ножами», поскольку точно так же они резали броню немецких танков. Современное поколение может узнать об этом буквально за пару минут.

Как и о том, что на заводе работали в основном подростки, старики, заключённые и эвакуированные. От 10 до 15 тысяч человек. Портреты, которые сохранились в архивах заводских и личных, пронесли по улице Уральской.

Акция «Бессмертный цех» появилась именно в Перми 6 лет назад, как отклик на созвучную «Бессмертный полк».

Александра Бахматова, сотрудник «Мотовилихинских заводов»: "Фронт и тыл - это две стороны одной медали. Если бы не было тыла, не было бы фронта и Победы. А для Мотовилихи это особенно важно. Наш завод произвёл для Красной армии 48 600 орудий".

Семья Светланы Пирожковой, тоже бывшей сотрудницы Мотовилихи, несёт сразу 11 портретов.

Светлана Пирожкова: "Я иду с Анатолием Пирожковым, он в 14 лет пришёл на завод, на подставках работал на станке. У нас все предки, все деды работали на заводе. Были доступны личные дела, так приятно было прочитать".

Путь в радость и для Нелли Трошиной. Её родители - тоже часть «Бессмертного цеха».

Нелли Трошина: "В годы войны мама точила снаряды, а папа был электриком, на заводе у него была бронь".

В году минувшем с портретами своих тыловиков прошли 300 человек, в этом - в два раза больше. Впервые к акции, созданной в Мотовилихе, присоединились Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск и Омск.