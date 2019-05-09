9 мая 2019 года. Пермь. Видеозапись Военного парада и шествия Бессмертного полка
В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Перми прошел Военный парад войск Пермского гарнизона, а пермяки участвовали в общественной акции "Бессмертный полк".
ГТРК "Пермь" публикует видеозапись прямой трансляции торжественных мероприятий с Октябрьской площади города Перми.
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