Паводок в Прикамье усиливается

Паводок в Пермском крае, несмотря на звучавшие ранее прогнозы, усиливается. Правда, теперь большая вода пришла в новые территории. Почти полностью отступила в Пермском районе, но в Кунгурском уровень воды в поднявшихся реках пока остается на тех же отметках. И вот новая тревожная точка – Чусовой. Там половодье подступило к жилым домам в поселке Сплавщиков и городском районе Подъеловики. В отдельных случаях вода зашла внутрь жилья.

В поселке Яйва Александровского района, который топить начало еще во вторник, ситуация еще более ухудшилась. По сообщениям местных жителей, вода теперь зашла также в дома. Транспортное движение в затопленных районах прекращено. Люди передвигаются на лодках, а домашних животных и скот переселили на чердак. В самых северных районах Пермского края тоже началось половодье. Сейчас серьезные проблемы наблюдаются в Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа, в поселке Усть-Черная речка Весляна вышла из берегов и затопила шесть дворов. Вода, по сообщениям местных жителей, продолжает прибывать. Пиковый уровень реки здесь ждут сегодня. Такая же ситуация в поселке Серебрянка. Здесь, по данным сотрудников МЧС, вода зашла в 12 придомовых территорий.

Кирилл Першин, заместитель начальника службы пожаротушения 14 отряда ФПС по Пермскому краю: "В поселке Серебрянка превышена критическая отметка уровня воды на 15 сантиметров. Подтоплено 12 придомовых территорий. В поселке Усть-Черная также превышен критический уровень воды. Мониторинг производим два раза в сутки. Вода прибывает".

А в столице Коми-Пермяцкого округа – Кудымкаре, который также находится в зоне паводковой опасности, считанных сантиметров не хватило местной Иньве, чтобы выйти из берегов. При том, что с 2016 года здесь не прекращаются различные мероприятия по снижению риска затопления жилого сектора. Сейчас, к счастью, река уже пошла на спад.