«Вести Пермь» - вечерний выпуск

Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:

- Где, кроме Октябрьской площади можно будет увидеть Парад Победы?

- Программа праздничных мероприятий 9 мая в Перми.

- Паводок стихает в Пермском районе, но набирает силу в Александровском.

- Скончался советский и российский композитор, наш земляк, Евгений Крылатов. Ему было 85 лет.

- Посвященный небу. Самый пожилой и заслуженный летчик Перми Дмитрий Трифонов – о своей судьбе и самолетах.