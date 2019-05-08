«Вести Пермь» - вечерний выпуск
Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:
- Где, кроме Октябрьской площади можно будет увидеть Парад Победы?
- Программа праздничных мероприятий 9 мая в Перми.
- Паводок стихает в Пермском районе, но набирает силу в Александровском.
- Скончался советский и российский композитор, наш земляк, Евгений Крылатов. Ему было 85 лет.
- Посвященный небу. Самый пожилой и заслуженный летчик Перми Дмитрий Трифонов – о своей судьбе и самолетах.
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