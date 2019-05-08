Пермяки написали Диктант Победы
В парке "Россия - моя история" все желающие писали "Диктант Победы". Еще одна площадка была организована в 119 школе в Закамске. 20 вопросов в тесте направлены на проверку уровня знаний об истории Великой Отечественной войны и ее героях.
Акция посвящена 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Целью диктанта является привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, так как в основе у любого народа лежат его язык и его история. Сам тест состоит из 20 заданий. Ребятам дали на его выполнение 45 минут. Все задания в основном из школьной программы.
Николай Ткаченко, ученик 11-го класса школы №136: "Знания хрестоматийные. Не знать такого – позор".
Это тестирование напоминает ЕГЭ. Его разработкой занималась та же самая организация. Здесь нельзя пользоваться мобильными телефонами и шпаргалками. За этим здесь строго следят.
После того как ребята написали «Диктант Победы», они отправились на экскурсию по историческому парку. Итоги будут подведены 12 июня. 22 июня будет награждение. Оно будет проходить по двум уровням – региональному и федеральному.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернский оркестр поздравил с Днём Победы пассажиров аэропорта
Поезд Победы прибыл в Пермь
В крае более 70 домов пострадали из-за паводка
В Перми открывается круизная навигация
По делу о взрыве арестованы трое сотрудников «Азота»
Пожар в Лысьве: замечания пожарных не были устранены с 2015 года
В Закамске вспоминают героев Победы
Тайны затопленных деревень
Юные защитники Отечества стоят в почетном карауле
Как ёжик стал героем международной детективной истории
Добавить комментарий: