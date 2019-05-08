Пермяки написали Диктант Победы

В парке "Россия - моя история" все желающие писали "Диктант Победы". Еще одна площадка была организована в 119 школе в Закамске. 20 вопросов в тесте направлены на проверку уровня знаний об истории Великой Отечественной войны и ее героях.

Акция посвящена 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Целью диктанта является привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, так как в основе у любого народа лежат его язык и его история. Сам тест состоит из 20 заданий. Ребятам дали на его выполнение 45 минут. Все задания в основном из школьной программы.

Николай Ткаченко, ученик 11-го класса школы №136: "Знания хрестоматийные. Не знать такого – позор".

Это тестирование напоминает ЕГЭ. Его разработкой занималась та же самая организация. Здесь нельзя пользоваться мобильными телефонами и шпаргалками. За этим здесь строго следят.

После того как ребята написали «Диктант Победы», они отправились на экскурсию по историческому парку. Итоги будут подведены 12 июня. 22 июня будет награждение. Оно будет проходить по двум уровням – региональному и федеральному.