Губернский оркестр поздравил с Днём Победы пассажиров аэропорта
Рейсы в Москву и Новый Уренгой накануне днём проводили с оркестром. Дело не в направлениях - музыканты решили поздравить с Днём Победы пассажиров аэропорта, когда он максимально загружен. На несколько минут «Большое Савино» превратилось в концертный зал. Формат проведения выбран неслучайно. В этом году события, посвященные 9 мая, проходят под лозунгом «Поющая Победа». Также с 7 по 9 мая при регистрации на рейс каждый пассажир получит георгиевскую ленту.
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