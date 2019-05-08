Губернский оркестр поздравил с Днём Победы пассажиров аэропорта

Рейсы в Москву и Новый Уренгой накануне днём проводили с оркестром. Дело не в направлениях - музыканты решили поздравить с Днём Победы пассажиров аэропорта, когда он максимально загружен. На несколько минут «Большое Савино» превратилось в концертный зал. Формат проведения выбран неслучайно. В этом году события, посвященные 9 мая, проходят под лозунгом «Поющая Победа». Также с 7 по 9 мая при регистрации на рейс каждый пассажир получит георгиевскую ленту.