← В крае более 70 домов пострадали из-за паводка
Губернский оркестр поздравил с Днём Победы пассажиров аэропорта →
Поезд Победы прибыл в Пермь
В Пермь сегодня прибыл Поезд Победы. В 10:00 состав остановился на станции «Пермь-Сортировочная». А вот увидеть его можно будет только в День Победы - с 10 часов на Перми-2, а с 13:00 - на Перми-1. В пятницу состав отправится в Кунгур, в субботу на станцию Чусовская, 12 мая в Кизел, а 13 мая в Березники.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В крае более 70 домов пострадали из-за паводка
В Перми открывается круизная навигация
По делу о взрыве арестованы трое сотрудников «Азота»
Пожар в Лысьве: замечания пожарных не были устранены с 2015 года
В Закамске вспоминают героев Победы
Тайны затопленных деревень
Юные защитники Отечества стоят в почетном карауле
Как ёжик стал героем международной детективной истории
Производительность труда повысят очки дополненной реальности
В Лысьве произошел пожар на заводе эмалированной посуды
Добавить комментарий: