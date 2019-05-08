Поезд Победы прибыл в Пермь

В Пермь сегодня прибыл Поезд Победы. В 10:00 состав остановился на станции «Пермь-Сортировочная». А вот увидеть его можно будет только в День Победы - с 10 часов на Перми-2, а с 13:00 - на Перми-1. В пятницу состав отправится в Кунгур, в субботу на станцию Чусовская, 12 мая в Кизел, а 13 мая в Березники.