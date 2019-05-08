В крае более 70 домов пострадали из-за паводка
В Прикамье из-за весеннего паводка уже пострадало более 70 домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Вот примерная хроника событий. В понедельник, 6 мая, повысился уровень воды в реке Бабка. В результате пострадало 53 дома в поселке Кукуштан. Накануне 7 мая из-за осадков и обильного снеготаяния увеличился уровень воды в реке Усьва. В итоге подтопило 19 придомовых территорий и два приусадебных участка. Как сообщают в МЧС, в ближайшие дни уровень воды и количество подтопленных участков будут снижаться. В целом, по краю наблюдается стабильная обстановка и пока подтоплений больше не ожидается.
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