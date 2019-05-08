В Перми открывается круизная навигация

В Перми сегодня будет дан старт открытию круизной навигации 2019 года. Первым в рейс от речного вокзала в 19 часов отправится трёхпалубный теплоход «Михаил Кутузов». Он пройдет по маршруту Чайковский- Елабуга- Нижнекамск и вернутся в Пермь. Всего в этом году из Перми в рейсы отправятся 10 теплоходов различных круизных компаний.