В Закамске вспоминают героев Победы

В 9.00 прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Тыл - фронту» в Закамске.

Основные участники торжественного митинга - представители образовательных учреждений района. Цветы возлагают не только у мемориала "Тыл - фронту", но и у Вечного огня. В канун 9 мая здесь всегда много красных гвоздик.

Местные школьники организовали свой Бессмертный полк - дети пронесли портреты дедов и прадедов.

Памятник "Катюше" для Кировского района имеет особое значение. С октября 1941 года по май 45-го на территории Кировского порохового завода было произведено 33 миллиона зарядов для орудия победы.