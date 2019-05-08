В Закамске вспоминают героев Победы
В 9.00 прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Тыл - фронту» в Закамске.
Основные участники торжественного митинга - представители образовательных учреждений района. Цветы возлагают не только у мемориала "Тыл - фронту", но и у Вечного огня. В канун 9 мая здесь всегда много красных гвоздик.
Местные школьники организовали свой Бессмертный полк - дети пронесли портреты дедов и прадедов.
Памятник "Катюше" для Кировского района имеет особое значение. С октября 1941 года по май 45-го на территории Кировского порохового завода было произведено 33 миллиона зарядов для орудия победы.
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