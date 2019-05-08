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Тайны затопленных деревень

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вездеход

Несмотря на паводок, в окрестностях Добрянки камская вода так сильно отступила от берегов, что обнажила останки сразу нескольких деревень, затопленных в 50-е годы прошлого века, после того, как была перекрыта плотина Камской ГЭС. Местные жители говорят, что такое регулярно случается, но вода очень быстро возвращается, поэтому редко кто видит эти пейзажи.

пейзаж

Найденным нательным крестам около сотни лет, - рассказывает Виктор Кунгурцев - кузнец и последний житель деревни Скальная в Добрянском районе. Поселение в 13 дворов затопило в 50-х при запуске Пермской ГЭС, людям пришлось переезжать, бросая дома и вещи. Таких населенных пунктов здесь десятки - мелом рисует карту старожил - вот только добраться непросто.

30 километров по полному бездорожью - через подтопленные поля, леса и болота. «Вестийную» Ниву пришлось оставить на полпути, добраться до берега удалось лишь на квадроцикле с диаметром колес как у трактора.

деревня

Картина по-настоящему уникальна - она доступна взору всего пару недель в году - когда вода уходит, и фундаменты затопленных деревень видны.

Владимир Турышев - мастер по автоспорту на бездорожье и человек неравнодушный к истории родного края. Он живет на полуострове на берегу Камы. Когда вода уходит, здесь видны очертания затопленных деревень Усть-Туи и Опутята.

икона

Здесь можно найти уникальные вещи - осколки икон. Их в то время выливали из металла, черепки, гвозди. Металлоискателем мы не пользуемся - для местных это принципиально - коммерческая составляющая находок не важна. Бесценна история, ушедшая под воду.

часовня

Всего при строительстве Камской ГЭС по левому берегу Камы, возле реки Туй под воду ушли 17 деревень. В память о них и их жителях Владимир Турышев установил на берегу часовню, каждое утро звон колоколов с которой разносится далеко по воде.

Мария Шилова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 08.05.2019 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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В Закамске вспоминают героев Победы →

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