Пожар в Лысьве: замечания пожарных не были устранены с 2015 года

В МЧС прокомментировали возможные причины пожара на Лысьвенском заводе эмалированной посуды. Накануне в трехэтажном административном здании произошел пожар, которому был присвоен 3 номер сложности. Находившиеся в здании 200 сотрудников были экстренно эвакуированы. Как выяснилось, замечания к пожарной безопасности в МЧС озвучили еще в 2015 году, однако нарушения устранены не были.

"На месте сотрудниками органов дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю установлено, что в отношении данного предприятия плановая проверка проводилась в 2015 году. Однако, выявленные в ее ходе нарушения так и не были устранены владельцем предприятия. Об этом свидетельствуют данные повторной проверки, проведенной территориальным подразделением надзорной деятельности МЧС в декабре 2018 года.

Материалы о выявленных нарушениях были направлены в суд, который постановил привлечь организацию к административной ответственности и оштрафовать. Но, видимо, этих мер оказалось недостаточно, чтобы заставить руководителей задуматься о том, сколько людей могло бы погибнуть на пожаре. Проверки противопожарной безопасности, в первую очередь, направлены на предотвращение тяжелых последствий пожаров. Которых в данном случае можно было избежать", - сообщила "Вестям" Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.