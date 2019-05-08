Юные защитники Отечества стоят в почетном карауле

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В Перми продолжается череда событий ко Дню Победы. Пост №1 встал у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу - за церемонией наблюдает Мария Шилова.
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В Перми продолжается череда событий ко Дню Победы. Пост №1 встал у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу - за церемонией наблюдает Мария Шилова.
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